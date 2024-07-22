İran İçişleri Bakanı Bağdat'ta

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Bağdat'ta düzenlenen "İkinci Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı"na katılmak üzere Irak'a gitti.

Vahidi, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari tarafından karşılandı.

Ahmed Vahidi, iki günlük ziyareti sırasında bu bölgesel konferansa katılan ülkelerin bakanlarıyla da bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ikili işbirliği alanında görüşecek.

İkinci Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı, "Dayanışma ve hedef birliğiyle uyuşturucuyu ortadan kaldırabiliriz" temasıyla Bağdat'ta bugün başladı.