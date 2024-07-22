Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı ile telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ''Kişida görüşmede, İran'la geleneksel dostane ilişkilere dayanan Tahran-Tokyo ilişkilerini geliştirme niyetini dile getirdi.'' denildi.

Liderler, İran'ın nükleer meselesi dahil olmak üzere Ortadoğu'daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

Kişida, İran'ın Ortadoğu'nun barış ve istikrarı için daha yapıcı bir rol oynamasını ve uluslararası toplumla işbirliğini ilerletmesini umduğunu ifade etti.

Japonya Başbakanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mesajı göndermişti.