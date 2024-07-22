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22 Tem 2024 19:12

Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı ile telefonda görüştü

Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Fumio Kişida telefonda görüştü.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ''Kişida görüşmede, İran'la geleneksel dostane ilişkilere dayanan Tahran-Tokyo ilişkilerini geliştirme niyetini dile getirdi.'' denildi.

Liderler, İran'ın nükleer meselesi dahil olmak üzere Ortadoğu'daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

Kişida, İran'ın Ortadoğu'nun barış ve istikrarı için daha yapıcı bir rol oynamasını ve uluslararası toplumla işbirliğini ilerletmesini umduğunu ifade etti.

Japonya Başbakanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mesajı göndermişti.

News ID 1918713

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