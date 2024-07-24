İranlı ve Meksikalı yetkililer görüştü

İran ile Meksika arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. Yıldönümünde İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdürü İsa Kamıli, Meksika Dışişleri Bakanlığı Bölge işlerinden sorumlu Genel Müdürü Octavio Tripp ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran’ın bölgesel ve uluslararası konulardaki tutumları anlatıldı.

Taraflar ikili konular ve ortak alanlara ilişkin istişarelerin güçlendirilmesinden yana olduklarına vurgu yaptılar.

Bu görüşmede ayrıca ikili ve uluslararası alanlarda işbirliğini genişletmenin yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.