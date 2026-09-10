İranlı Komutan: Düşmanlar Hürmüz Boğazı’nda İran’ın gücü karşısında sıkışıp kaldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Muhammed Resulullah Kolordusu Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, Hazreti Muhammed Resulullah Kolordusu Özel Operasyon Timleri mensuplarının düzenlediği tatbikatta yaptığı konuşmada, 12 günlük savaşın ilk günlerinde düşmanın, İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin birkaç gün içinde düşeceğini öne süren söylemlerine değindi.

Tuğgeneral Hasanzade, “Bugün aynı düşmanlar, tüm dünyanın gözleri önünde, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı gibi sınırlı bir coğrafyada, İran Devrim Muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin deniz kuvvetleri ile hava-uzay güçlerinin kudretli ellerinde sıkışıp kalmış durumda. Gecelerini stres ve kaygı içinde geçiriyorlar.” dedi.

ABD’lilerin, “suçlu” olarak nitelendirdiği Donald Trump’ın ve “lanetli” olarak nitelendirdiği Binyamin Netanyahu’nun bugün kendi kamuoylarına ve seçkinlerine hesap veremediğini belirten Tuğgeneral Hasanzade, şöyle devam etti:

“Onlar silahlı kuvvetlerimizi yok edeceklerini iddia ediyorlardı. Ancak bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri, karşılarında her zamankinden daha güçlü bir şekilde duruyor. Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmek istiyorlardı; ancak bugün bu hayati enerji damarını yöneten, İran halkının iradesidir. Peş peşe aldıkları yenilgiler onları yalanlar üretmeye itti; ancak sahadaki gerçeklik tamamen farklı.”

Tuğgeneral Hasanzade konuşmasının sonunda, İran’ın dünya kamuoyu önünde ABD’nin gücüne ilişkin oluşturulan “korku ve üstünlük imajını” kırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bugün dünya, İran'ı direniş ekseninin merkezi ve küresel denklemleri belirleyen dört güçten biri olarak tanıyor. Hürmüz Boğazı, halk güçleri ve savaşçıların tam anlamıyla hazır olması, bizim gücümüzün unsurlarından bazılarıdır. 18 Eylül’de dünya, bu ihtişamın bir yansımasına tanık olacak.”