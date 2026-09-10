Yemen’den Suudi Arabistan’a uyarı: Saldırılar sona erene kadar karşılık vereceğiz

El-Mesire’nin haberine göre Yemen Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarını sürdürmesinin, saldırılar sona erene kadar buna karşılık verilmesini gerekli kıldığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülkenin egemenliğini savunmaya, vatandaşları korumaya ve uluslararası hukuk doğrultusunda saldırı kaynaklarını hedef almaya bağlıdır.

Suudi rejiminin son dönemde Yemen topraklarındaki askeri faaliyetlerini artırması, Silahlı Kuvvetlerimizin buna karşılık vermesini gerekli hale getirmiştir. Suudi rejiminin sürekli feryat ve şikâyetleri, Yemen halkına karşı sürdürdüğü suçların üzerini örtme çabasından ibarettir. Bu suçların son örnekleri arasında yüzlerce hava saldırısı bulunmaktadır.

Yemen hiçbir zaman tehdit kaynağı olmamıştır ve olmayacaktır. Yemen, karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmayı amaçlamakta ve bölgesel güvenlik sisteminin bir parçası olmaya hazırdır.

Uluslararası toplumdan olayların seyrini objektif biçimde incelemesini ve Suudi rejimini Yemen’i hedef almaya, ülkenin egemenliğini ihlal etmeye ve mal varlıkları ile kaynaklarını yağmalamaya son vermeye zorlamasını talep ediyoruz.”