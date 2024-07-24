Etiyopya’da heyelan faciası: 229 ölü

Etiyopya’nın güneyindeki Gofa bölgesinde ard arda meydana gelen heyelanda ölü sayısının 229’a çıktığı duyuruldu.

Ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini belirtildi. Gofa Valisi Dagmawi Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybına yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de arama kurtarma çalışmalarında yüzlerce kişinin toprağı elleriyle kazdıkları görülüyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, felaketin ardından Etiyopya halkına başsağlığı mesajı yayınladı.