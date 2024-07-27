İran'dan Etiyopya'ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Etiyopya'da meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kenani, Etiyopya halkı ve hükümetine ''taziye ve geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Etiyopya hükümeti, 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 257 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği bildirilmişti.