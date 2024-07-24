Irak PKK için yasaklı örgüt ifadesini kullanacak

Irak hükümeti artık resmi yazışmalarda, PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanacak.

Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise PKK konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurdu.

Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Devlet kurumlardaki yazışmalarda PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istendi.

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşıladı.