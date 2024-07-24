Hamburg İslam Merkezi'ne yasak getirildi

Edinilen bilgilere göre, Federal İçişleri Bakanlığı, "Mavi Cami"yi işleten dernek olan Hamburg İslam Merkezi'ni (IZH) yasakladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dernek, Federal Almanya Anayasası'na aykırı hareket etmekte ve antisemitik ve anti-İsrail nefret söylemleri yaymakla suçlanmaktadır. Ayrıca camii temsilcilerinin geçmişte Hamas gibi örgütlerin şiddet eylemlerini yücelttikleri ve Hizbullah gibi yasaklı örgütleri destekledikleri iddia edilmektedir.

Beş Dernek Daha Yasaklandı

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ayrıca IZH'nin alt kuruluşları olarak kabul edilen beş derneği daha yasakladı. Sabah saatlerinde sekiz eyalette polis operasyonları gerçekleştirildi. Toplamda 53 yer, camiler ve dernek odaları dahil, arandı. Malzeme ve varlıklara el konuldu.

Geçen yılki baskınların ardından, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) liderliğinde, dernek yasağına dair incelemeler yapıldı. Çok sayıda yazılı belge, veri taşıyıcıları, bilgisayarlar ve literatür incelendi.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın 200 sayfadan fazla olan yasak kararına göre, IZH saldırgan bir 'antisemitizm ve yoğun bir İsrail karşıtlığı propagandası yapmakta ve bu nedenle uluslararası anlayış düşüncesine aykırı hareket etmektedir' suçlaması yapılmaktadır.

Hizbullah Desteği İddiası

Yasağın temel unsurlarından biri de 'terörizme' destek suçlamasıdır. Derneğin, Almanya'da yasaklı Hizbullah'a, kişilerin işe alınması ve bağış toplanması gibi yollarla destek verdiği iddia edilmektedir.

Federal İçişleri Bakanlığı ayrıca, IZH'nin Almanya genelinde bir yapı oluşturduğunu ve yerel camilere siyasi ve dini yönergeler vererek İran devleti adına antisemitik ve demokrasi karşıtı bir tutumu yaydığını düşünmektedir.

"Mavi Cami", Avrupa'daki en önemli merkezlerden biri olarak kabul edilmektedir. Dernek, 1953 yılında sürgündeki İranlılar tarafından finanse edilerek kuruldu. İran ile olan bağlantıları sıkıdır.

Kaynak: Hürseda