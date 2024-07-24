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24 Tem 2024 16:58

Ege'de gerilim tekrar yükseldi

Ege'de gerilim tekrar yükseldi

Ankara-Atina hattında tansiyon son dönemde yeniden yükselirken, Yunan Kathimerini gazetesi, Türk savaş gemilerinin Ege'de konuşlanmasının gerilime yol açtığını yazdı.

TGRT'nin haberine göre; Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yeniden yükselmeye başladı. Yunan basını, Türk savaş gemilerinin Ege'de konuşlanmasından kaynaklanan rahatsızlığı dile getirdi.

Ayrıca haberde, Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşenmesi için araştırma yapan İtalyan Ievoli Relume gemisinin de şu anda bölgede olduğu belirtildi.

Yunan Bakanın sözlerine  Güler'den cevap

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." demişti.

Adonis Georgiadis'in hadsiz sözlerinin sorulması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." cevabını vermişti.

News ID 1918767

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