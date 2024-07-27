Hamas'tan, İsrail'in Deyr Belah saldırısına tepki

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalamasına tepki gösterdi.

Hamdan, İsrail rejiminin Hadice Okulu yerleşkesinin içinde gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksi olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Deyr Belah kentinde yaşananları ''işgalcilerin işlediği soykırımın devamı''olarak nitelendiren Hamdan, Gazze'de ateşkes ve esir takası için yürütülen müzakere sürecine değinerek, ''Biz arabulucuların önerilerini kabul ettik ama işgalciler savaşı durdurmaya yanaşmıyor.'' dedi.

Hamas yetkilisi Hamdan, "İşgalciler askeri saldırıları yoğunlaştırarak direniş üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Siyonist İsrail savaş uçaklarının, Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.