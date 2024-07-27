Gazze'de şehit sayısı 39 bin 258'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli şehit sayısının 39 bin 258'ya, yaralıların sayısının ise 90 bin 589'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, Siyonist Rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 41 Filistinlinin daha şehit olduğu, 103 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.