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28 Tem 2024 17:23

Kassam ile savaşmak ağır geliyor! Bir İsrailli asker daha intihar etti!

Kassam ile savaşmak ağır geliyor! Bir İsrailli asker daha intihar etti!

Siyonist rejimin "Hadashot Bzman" adlı haber sitesi, İsrailli yedek bir askerinin işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Nahariya şehrinin sahilinde intihar ettiğini bildirdi.

MilliGazete'de yer alan habere göre, Yakın zamanda, Siyonist rejimin radyosu bir İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne askeri hizmet için geri dönme emri aldıktan sonra intihar ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz Mart ayının ortalarında, Siyonist rejimin ordusu, bu rejimin askerlerinin 1973'ten bu yana benzeri görülmemiş en büyük ruh sağlığı sorunuyla karşı karşıya olduklarını ve bu sorunun 7 Ekim 2023'te  gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonundan bu yana başladığını itiraf etmişti.

Daha önce de Siyonist rejimin medyası, Gazze Şeridi'nden döndükten sonra ağır depresyon nedeniyle "Eliran Mizrahi" adlı bir askerinin intihar ettiğini bildirmişti.

News ID 1918842

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