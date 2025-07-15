ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupalı mevkidaşlarıyla İran’ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığına göre Marco Rubio, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki istikrarı güçlendirme ve İran'ın nükleer programı konularını ele aldı.

Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kalıcı ve müzakere edilmiş bir anlaşmayla sonlandırma konusuna öncelik verdiğini aktardığı kaydedildi.

2015 tarihli nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İran ile anlaşamazsa tetik mekanizmasını işletecekleri tehdidinde bulunuyor.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupalı tarafların İran’a BM yaptırımlarını geri getirecek, “tetik mekanizmasını” işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini belirtmişti.