IKBY'deki bir petrol sahasında patlama

Reuters’a göre, bu sabah Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok ilinde yer alan Sersıng petrol sahasında meydana gelen bir patlama bölgeyi sarstı.

Bu patlama nedeniyle söz konusu petrol sahasında petrol çıkarma işlemleri durduruldu. Mühendisler, patlamanın bölgede bir yangına yol açtığını açıkladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün de birkaç intihar İHA’sı Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef almıştı.

Ayrıca yine dün, IKBY Ortak Operasyonlar Komutanlığı, kimliği belirsiz 2 İHA’nın, Erbil ilinin batısında yer alan Makhmur ilçesindeki “Hurmal” petrol sahasını hedef aldığını duyurdu.