Ermenistan'dan ABD'nin Zengezur teklifine ret

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, New York'ta düzenlenen brifingde, İran sınırı yakınındaki Zengezur ulaşım koridorunun yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı.

Diplomat, "Amerika olarak bu 32 kilometrelik yolun 100 yıllığına kiralanmasını ve tüm taraflarca kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

Bunun üzerine Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin teklifini reddederek, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunu yalnızca ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve yasal yetkisi bağlamında değerlendirdiğini bir kez daha vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Basın Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, “Armenpress” haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Söz konusu terminoloji Ermenistan Cumhuriyeti açısından kabul edilemez. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, Ermenistan, bölgesel altyapıların açılması konusunu yalnızca kendi egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve dışında herhangi bir yaklaşımı tartışmamız mümkün değildir.'' dedi.

Ermeni yetkili, “Ermenistan hiçbir zaman ve hiçbir şekilde, üçüncü bir tarafın başka bir ülkenin egemen toprakları üzerinde kontrol sahibi olmasını görüşmemiştir ve görüşmemektedir. Ermenistan topraklarının hiçbir bölgesi, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisinden ayrı düşünülemez.” diye konuştu.