ABD ile Avrupa Birliği arasında vergi savaşı!

Avrupa Komisyonu 84.1 milyar dolar değerinde ABD malını hedef alan yeni bir misilleme gümrük vergisi paketi önerdi. Listede; ABD uçakları, arabaları ve içecekleri potansiyel gümrük vergileri için listede yer aldı.

Washington ile ticaret müzakereleri çıkmaza girerken Avrupa Komisyonu 84.1 milyar dolar değerinde ABD malını hedef alan yeni bir misilleme gümrük vergisi paketi önerdi.

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ithalatına yönelik olarak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen yüzde 30'luk potansiyel taban gümrük vergisi tehdidi öncesinde gerilimi tırmandırıyor.

Listede neler yer alıyor?

Önerilen AB gümrük vergileri kapsamında, uçak, makine, otomobil, kimyasallar ve tıbbi cihazlar yer alıyor. Listede ayrıca 6.35 milyar Euro değerinde meyve, sebze, şarap, bira ve alkollü içkiler gibi bir dizi ABD tarım ve gıda ürünü de bulunuyor.

21 milyar Euro'luk bir paket nisan ayında onaylanmış ancak müzakerelere olanak sağlamak üzere askıya alınmıştı. Bu askıya alma kararı 6 Ağustos'a kadar uzatıldı.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, görüşmelerin başarısız olması halinde üye ülkelerin karşı tedbirler üzerinde anlaştıklarını doğruladı. Başlangıçta 95 milyar Euro'luk ABD malını kapsayan son teklif, kamuoyuna danışıldıktan sonra revize edildi ve yüksek değerli kalemlerin çoğu korundu.

Yetkililer, AB'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki transatlantik ticarette ciddi bir kesintiye yol açacak bu durumu önlemek için hala bir anlaşma arayışında olduğunu söylüyor