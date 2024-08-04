Hizbullah’tan işgal altındaki topraklara füze saldırısı

Hizbullah, işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerini yoğun füze atışlarıyla hedef aldı.

Al Mayadeen TV kanalı Pazar sabahı Yukarı Celile bölgesinde şiddetli patlamaların duyulduğunu bildirdi.

Bazı İbrani medyası da Yukarı Celile’ye büyük bir roket saldırısı düzenlendiğini ve bu bölgeden büyük patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu.

İbrani medyası, Güney Lübnan'dan gelen yoğun roket saldırısının ardından Lübnan sınırına komşu işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerinde de sirenlerin çaldığını bildirdi.

İbrani medyası, Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzeyine yağdırdığı yoğun roket saldırısı sonrasında işgal altındaki "Beyt Halil" yerleşim yerinde yangın çıktığını bildirdi.

Güney Lübnan'dan işgal altındaki toprakların kuzeyine yapılan yaygın roket saldırsında, Celile panhandle, Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan'ın kuzeyi de dahil olmak üzere 15 yerleşim yerinde sirenler çalındı.

Leyla Ferahani