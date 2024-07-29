Lübnan’dan Siyonist İsrail’e sert uyarı

Arap medyasına göre; Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdal Şems bölgesinde yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu olay için şeffaf soruşturmalar başlatılması gerektiğini vurguladı.

Ebu Saab, ''Gerginliğin tırmanmasını önlemek için arabulucularla temas halineyiz. Lübnan savaş peşinde değil, ancak Siyonistler gerilimi artırıp Gazze'deki gelişmeleri örtbas etmeye çalışıyor.’’ dedi.

Ebu Saab, sözlerine şöyle devam etti:

''ABD elçisi Amos Hochstein, Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken tarafların itidalli davranmasının zor olduğunu çok iyi biliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına, her iki tarafın da uyması gerekiyor ve bunun uygulanması Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesiyle mümkün olmayacak.’’

Lübnan’ın milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan Ebu Saab, ''Tel Aviv saldırganlığının kapsamını genişletmek isterse daha da kenetleneceğiz. İsrail tarafı, yapılan savaş yaygarasının bölge sakinlerini kuzey bölgelerine geri getirebilecek bir şey olmadığını bilmelidir.’’ açıklamasını yaptı.

Lübnanlı yetkili, ''Eğer siviller veya Beyrut ve çevresi hedef alınırsa bu eylemi sınırlı bir tepki olarak değerlendirmeyeceğiz.’’ diye konuştu.

Daha önce işgalci İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'na karşı "kararlı bir saldırıya" hazırlanıldığını ileri sürmüştü.

