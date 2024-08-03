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3 Ağu 2024 14:15

İran’dan Hizbullah'ın İsrail'e vereceği yanıtla ilgili açıklama

İran’dan Hizbullah'ın İsrail'e vereceği yanıtla ilgili açıklama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hizbullah'ın İsrail'e vereceği yanıtla ilgili açıklamada bulundu.

 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nin, Hizbullah'ın İsrail'e yanıtı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar Hizbullah ve rejim askeri saldırılarında belli sınırlar gözetiyordu; operasyonlar sınır noktaları, sığ alanlar ve askeri hedeflerle sınırlıydı. Ancak rejimin Beyrut'a saldırısı ve bir konut binasını hedef alması bu sınırı aştı. Hizbullah’ın buna yanıt olarak daha fazla hedef ve derinlik seçeceğin ve yanıtını askeri hedef ve araçlarla sınırlamayacağını öngörüyoruz” ifadesine yer verildi.

News ID 1919051

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