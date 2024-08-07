Gazze'de şehit sayısı 39 bin 677'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Siyonist rejim ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 24 Filistinli daha şehit oldu, 110 Filistinli yaralandı.

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.