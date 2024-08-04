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4 Ağu 2024 14:29

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 583'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 583'e yükseldi

Siyonist rejimin 303 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde şehit sayısı 39 bin 583’e, yaralı sayısı ise 91 bin 398’e yükseldi.

Siyonist rejim Gazze Şeridi’nde sivilleri 303 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden Siyonist rejim ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 33 Filistinlinin şehit olduğu, 118 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, şehit sayısının 39 bin 583’e, yaralananların sayısının ise 91 bin 398’e yükseldiği aktarıldı.

News ID 1919081

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