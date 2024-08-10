İsrail Gazze'de okula saldırdı! En az 100 Filistinli şehit oldu

Siyonist rejim ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.