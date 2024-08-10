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10 Ağu 2024 09:03

İsrail Gazze'de okula saldırdı! En az 100 Filistinli şehit oldu

İsrail Gazze'de okula saldırdı! En az 100 Filistinli şehit oldu

Siyonist rejim ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Siyonist rejim ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi şehit oldu, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

Siyonist rejim ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

News ID 1919191

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