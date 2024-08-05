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5 Ağu 2024 14:26

Gazze’de şehit sayısı 39 bin 623’e çıktı

Gazze’de şehit sayısı 39 bin 623’e çıktı

Siyonist rejimin 304 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde şehit sayısı 39 bin 623’e, yaralı sayısı ise 91 bin 496’ya yükseldi.

Siyonist rejim Gazze Şeridi’nde sivilleri 304 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden Siyonist rejim ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 40 Filistinlinin şehit olduğu, 71 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, şehit sayısının 39 bin 623’e, yaralı sayısı ise 91 bin 496’ya yükseldiği aktarıldı.

Leyla Ferahani

News ID 1919107

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