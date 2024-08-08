İranlı güreşçi Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

İranlı milli güreşçi (Grekoromen67 kg) Said İsmaili Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
2024 Paris Olimpiyatları'nda İran'ı temsil eden milli güreşçi Muhammed Hadi Sarevi de dün altın madalya kazandı.
İranlı milli sporcu Said İsmaili Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
İranlı milli güreşçi (Grekoromen67 kg) Said İsmaili Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
2024 Paris Olimpiyatları'nda İran'ı temsil eden milli güreşçi Muhammed Hadi Sarevi de dün altın madalya kazandı.
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