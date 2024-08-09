Aliyev: Orta Asya devletleriyle ile ilişkimiz derinleşiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Astana’daki Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Karabağ’ın yeniden inşasına destek veren Orta Asya ülkelerine teşekkür etti ve bu desteği 'kardeşlik ilişkilerimizin tezahürü' olarak nitelendirdi. Aliyev, “Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, stratejik önemi giderek artan tarihi-kültürel ve coğrafi bir bölgedir. Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın restorasyonuna verilen destek, kardeşlik ilişkilerimizin tezahürlerinden biridir” dedi.

Farklı alanlarda işbirliği

Aliyev, Karabağ’daki yeniden yapılanma projelerinden bahsederek, Fuzuli’de Özbekistan ve Kazakistan’ın katkılarıyla açılan okul ve çocuk merkezi gibi projelere vurgu yaptı. Ağdam’da da Kırgızistan’ın katkılarıyla bir okulun temel atma töreninin gerçekleştiğini belirterek, bu desteklerinden dolayı Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarına teşekkürlerini sundu.

Aliyev, ayrıca savunma, güvenlik ve yenilenebilir enerji alanlarında Orta Asya ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti. Bu kapsamda Kazakistan’da düzenlenen uluslararası askeri tatbikatta Azerbaycan’ın yer almasını önemsediklerini söyledi.

Enerji sistemlerinde de anlaşmaya varıldı

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun yük kapasitesinin artırılması gibi ulaştırma projelerine de değinerek, “Bu, Orta Koridorun pratik önemini artırıyor” dedi. Yenilenebilir enerji alanında da Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında imzalanan enerji sistemlerinin bağlanmasına yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın bu işbirliğinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Aliyev, Kasım ayında Bakü’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) Orta Asya liderlerini davet etti ve onları orada görmekten mutluluk duyacağını ifade etti.

Kaynak: Sputnik