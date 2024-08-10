Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 ölü

Brezilya'da Cascavel ketinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine düştü.

Sao Paulo Eyalet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasını doğrulayarak bölgeye yedi itfaiye ekibi gönderildiğini duyurdu.

Bu kaza, Ocak 2023'te Yeti Havayolları'na ait 72 yolculu uçağın Nepal'de düşmesinden bu yana en ölümcül havayolu kazası olarak kabul ediliyor.

Leyla Ferahani