Nepal'de helikopter düştü: 5 ölü

Güney Asya ülkesi Nepal'in Nuwakot bölgesinde helikopter düştü. Bugün yaşanan olayda helikopterde bulunan beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Hindustan Times haber sitesinin aktardığına göre, bugün öğlen saatlerinde Shivpuri'de düşen helikopter, Kathmandu'dan yola çıkmıştı ve Syaphrubensi'ye gidiyordu.
Pilot Arun Malla'nın idaresindeki helikopterle kalktıktan üç dakika sonra iletişim kesildi. Yerel basına yansıyan haberlerde helikopterde dört Çin vatandaşı ve bir pilotun olduğu ifade edilirken, Çin devlet basını da helikopter kazasında dört Çin vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
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