İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüs devrildi: 28 kişi öldü

Otobüs, Yezd eyaletine bağlı Dehşir-Teft otoyolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kazaya aracın fren sistemindeki bir arızanın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Kazada 28 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Karayolu Polis Müdürü Tuğgeneral Seyyid Teymur Hüseyini Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtti.

Hüseyini, kurtarma ekiplerinin kaza yerine sevk edildiğini ve yaralıların en yakın sağlık merkezlerine götürüldüğünü bildirdi.

Otobüste bulunan 51 Pakistanlı hac yolcusu, Erbain törenlerine katılmak amacıyla İran'a giriş yapmıştı.