Hatay'da deprem sonrası 800 nüfuslu mahalle 8 bin kişilik oldu

Sputnik'te yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilendiği kentlerden Hatay'da binlerce bina ve ev yıkılırken yaklaşık 25 bin can kaybı yaşandı.

Deprem sonrası memleketini terk etmek istemeyen afetzedeler Antakya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ne yerleşti.

Depremde mahalle bazlı olarak en çok kaybın olduğu Şenköy Mahallesi'nin deprem öncesi toplam nüfusu 800 iken şimdi ise göçlerle birlikte toplam nüfus 8 bine ulaştı. Yayladığı ilçesinin en kalabalık mahallesinin muhtarı olan Sait Döş, “İnşaatların da bitmesinin ardından bu yaz nüfusumuz 10 bini geçeceğini tahmin ediyorum” dedi.



Depremlerin ardından hızlı bir nüfus artışı olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Sait Döş, "Mahalle bazında en çok göçü alan mahallede Şenköy Mahallesiydi. Depremlerde 63 hasar alan evimiz var ve şu an yeniden yapılacak. Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz yazlıklarına tekrar eve çevirenlerle beraber en son 7 bin 900 nüfusumuz var. Bu yaz on bini geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan inşaatlar bunun açık bir göstergesi oldu. Mahallede 500'ün üzerinde inşaatımız var. Bunlarla birlikte yaklaşık bu yaz 10 bini geçeriz." dedi.

Muhtar Döş mahallenin sit alanı olduğunu ve zorluklar yaşanabileceğini de anlattı:

"Mahallede yaklaşık 4 binin üzerinde hanemiz var. Tabii gün geçtikçe daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Burası imarlı bir köy ve aynı zamanda köyümüz sit alanıdır. Bu yüzden insanlar, imarlı arazilerinde yeniden yapılanmaya başladılar. Bu durumda zaman zaman çok aksaklıklara sebep veriyor. Mahallemizin yolları, altyapıları ve üst yapıları kaldırmıyor. Yeni yollara, içme sularına ihtiyaç var.”

'260 inşaat vardı, şu an binleri geçti'

Depremlerin ardından Şenköy Mahallesi'ne taşınan Mehmet Melekoğlu “Benim gibi birçok insan buraya geldi. Gerçekten burayı çok yoğunlaştırdık. Nüfusun çok arttığını gözle de görülüyor. İlk ev yapanlardan biriyim. İlk zamanlar 1-2 ay içerisinde ben saydığımda 260 inşaat vardı. Sanırım şu an inşaat sayısı da binleri geçti” ifadelerini kullandı.