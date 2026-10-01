Irak: Topraklarımızın komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğiz

El Cezire'nin haberine göre Irak Başbakanı Ali Zeydi yayımladığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirtti.

Zeydi, 1 Ekim 2026’nın, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacağını ileri sürdü.

Ali Zeydi ayrıca Irak topraklarının ve hava sahasının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı

Haşdi Şabi'ye ilişkin bir yasa çıkarılacağını anlatan Zeydi, kurumun güvenlik sistemi içindeki konumunun yasal şekilde belirlenerek Silahlı Kuvvetler komutası altında güvenlik yapılanmasının ayrılmaz bir parçası olarak düzenleneceğini bildirdi.

