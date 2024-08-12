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12 Ağu 2024 15:43

Pentagon, Ortadoğu'ya ilave savaş uçağı gönderiyor

Pentagon, Ortadoğu'ya ilave savaş uçağı gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uçak gemisi USS Lincoln'u Ortadoğu'ya göndermeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uçak gemisi USS Lincoln'u Ortadoğu'ya göndermeye hazırlanıyor.

Pentagon'dan bugün yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgede artan gerilim için Ortadoğu'ya bir güdümlü füze denizaltısı gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Austin ile Yoav Galant arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, ABD'li bakanın ayrıca Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden grubun bölgeye sevkiyatının hızlandırılması talimatını verdiği duyuruldu.

News ID 1919262

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