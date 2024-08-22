ABD'nin ikinci uçak gemisi Ortadoğu’da

Amerikan medyasına göre; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’ya vardığını bildirdi.
CENTCOM’un sosyal medya platformu X hesabından yaptığı duyuruda, “F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarını taşıyan USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk alanına ulaştı.” denildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ortadoğu'da artan gerilimin ardından bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile USS Georgia nükleer denizaltısını gönderme emrini vermişti.
Bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu da bulunuyor.
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