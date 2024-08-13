ABD, Tahran'ı gerilimi düşürmeye ikna etmek için Türkiye'den yardım istedi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin Türkiye'den ve Orta Doğu'da İran'la teması olan diğer müttefiklerinden bölgedeki tansiyonu düşürmek için yardım istediğini belirtti.

Görev süresinin son günlerinde Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Flake, "İran'la herhangi bir ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden Tahran'ı gerilimi düşürmeye ikan etmeye çağırıyoruz. Buna Türkiye de dahil." dedi.

Washington'ın Türk muhataplarının "Gerilimin tırmanmaması için her şeyi yaptığını" söyleyen Flake, Türk yetkililer için "Eskalasyon olmayacağından bize kıyasla daha emin duruyorlar." ifadesini kullandı.