İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

TRT Haber'de yer alan habere göre, Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, Siyonist Rejim ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü

Siyonist İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 10 bin 100 olduğu duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, bu verilerin Gazze Şeridi'nde "sayıları binlerle ifade edilen" alıkonulmaları içermediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden Siyonistlerin saldırılarında 630 Filistinli şehit düştü, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.