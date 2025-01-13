İsrail Lübnan’ı yeniden bombaladı: Ateşkes bir kez daha ihlal edildi

Siyonist rejim savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bulunan Deyr el-Zahrani ve Houmine el-Fauqa bölgelerini yoğun bir şekilde bombalayarak ateşkesi bir kez daha ihlal etti.

İsrail'in Hizbullah ile yaptığı ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve bu saldırılarda henüz can kaybı veya maddi hasarla ilgili bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi.

Fransa'nın ara buluculuğunda sağlanan ateşkesin gözetimini üstlenen Paris yönetimi, Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini rapor etti.

22 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Siyonist rejimin Lübnan topraklarına yönelik 816 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

Bugünkü saldırılarda Siyonist rejim savaş uçaklarının, Lübnan sınırına yakın olan Suriye topraklarındaki bölgeleri de bombaladığı belirtildi.

Siyonist rejim ise yaptığı açıklamada, saldırıların Hizbullah'a ait bir roket rampası, bir askeri mevzi ve Suriye ile Lübnan arasında silah kaçakçılığı yapılan bir güzergâhı hedef aldığını duyurdu.