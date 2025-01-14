Hakan Fidan Bağdat yolcusu

Arap medyasına göre; Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'nın yakın gelecekte Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.
Toplantı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakan Fuad Hüseyin'in eş-başkanlığında yapılacak.
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı, geçtiğimiz sene Ankara'da gerçekleşmişti.
Toplantının hedefleri arasında, ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi de yer alıyor.
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