İran: Askeri müdaheleler Yemen'deki krizi derinleştiriyor

BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarette İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen’deki son siyasi ve askeri gelişmeler, hava saldırılarının yoğunlaşması, barış anlaşması yol haritası, savaş esirlerinin değişimi, insani kriz ve diğer ortak endişe konuları ele alındı.

ABD, İngiltere ve İsrail’in Yemen halkına, altyapısına ve sivil bölgelerine yönelik askeri saldırılarını kınayan Haci, bu müdahalelerin bölgedeki güvensizliği artırdığına dikkat çekti.

Yemen hükümetinin yapıcı yaklaşımı ve barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu vurgulayan Haci, ABD’nin askeri ve siyasi müdahalelerinin Kızıldeniz bölgesindeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

BM temsilcisi Grundberg ise geçen hafta Sana’a gerçekleştirdiği ziyaretin olumlu geçtiğini ifade ederek, Yemen’deki güvenlik durumunun kötüleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Grundberg, barışçıl bir çözüm bulma ve barış anlaşmasını uygulama fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.