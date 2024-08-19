Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı

Türkiye'de son günlerde çok sayıda orman yangını çıkarken, istatistikler geçen yıla göre büyük artış olduğunu ortaya koydu. Orman yangınlarında, geçen yıla oranla yüzde 78 artış yaşandı.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı yaz mevsiminde, geçen yıl 1 Ocak - 19 Ağustos döneminde 1419 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde 2 bin 529 yangın kayıtlara geçti. Yine aynı aralıklar göz önüne alındığında, yanan orman alanı 8 bin 865 hektardan, 17 bin 456 hektar civarına ulaştı.

Sadece bu yıl ağustos ayında 439 orman yangını çıkarken, 15-19 Ağustos arasında 109 orman yangını olmak üzere 247 yangına müdahale edildi.

Küresel ısınma ormanları tehdit ediyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, küresel ısınmanın orman yangınlarını tetiklediğini ve yıkıcı etkilerini arttırdığını dile getirdi.

Türkiye iklim değişikliğini en ağır hisseden bölgelerden biri olduğunu belirten Tağıl, "Bilimsel bir rapora göre Doğu Akdeniz dünya üzerindeki en hızlı ısınan bölgelerden biri. Özellikle yaz aylarında bu ısınma daha belirgin hale geliyor. Sıcak ve kuru hava koşulları, yangınların hızla yayılmasına ve daha yoğun hale gelmesinde en etkili faktörler. Türkiye, bu nedenle Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek yangın tehlikesine sahip ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Şermin Tağıl, konuşmasının devamında, yangını başlatan insanlar olsa da, uygun hava koşulları ve bitki örtüsünün yangınların geniş alanlara yayılmasına sebep olduğunu ve bu durumun kontrol edilmesini oldukça zorlaştırdığını dile getirdi.

Bitki örtüsünün yanıcılığı arttı

Bu yaz yangınların artmasında sıcaklık, rüzgar ve zemin neminin başlıca etkenler olduğunu belirten Tağıl, şu sözlerle devam etti:

Son 13-14 aydır sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini dile getiren Tağıl, "Yaz mevsimi, erken gelen sıcak hava dalgasıyla başladı ve bu durum, yüzeyin kurumasını hızlandırarak bitki örtüsünün yanıcılığını artırdı. Haziran ve temmuz, ülkemizin en sıcak ayları olarak kaydedildi. Ağustos ortasında ise yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Özellikle Batı Anadolu'daki yüzey örtüsü sürekli sıcaklık dalgaları nedeniyle hızla kurudu, yangın riski ciddi şekilde arttı ve endişe verici bir boyuta ulaştı. Yangınların oluşumunda ve yayılmasında bitki örtüsü kritik bir yakıt kaynağıdır. Kızılçam, yanıcılık açısından en yüksek değere sahip ağaç türlerinden biri"

Son iki ayda etkili olan kuru güney sektörlü rüzgarlarının bitki örtüsünü kurutarak yangınlara elverişli bir ortam oluşturduğunu aktaran Tağıl, ağustosta kuzeyden esen güçlü rüzgarların ise yangın riskini daha da artırdığını ifade etti.

AA