Türkiye'deki orman yangınları durmuyor

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birçok ilde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

16 Ağustos 12.05 itibarıyla Bolu Göynük, İzmir Yamanlar ve Urla, Muğla Milas ve Aydın Didim’deki yangınlar kontrol altına alınırken Karabük Ovacık, Manisa Gördes, İzmir Menderes, Uşak Eşme, Muğla Yatağan ve Ula’daki yangınlara müdahale sürüyor.

Muğla Datça’da da orman yangını çıktı

Yaklaşık 1 haftadır yangınlarla mücadele veren Muğla’da bugün aynı anda çıkan 3 ayrı orman yangının ardından Datça’da da ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Karadan müdahelenin oldukça güç olduğu yangını söndürmek için bölgeye ekip sevk edildi.

Yerlikaya: Orman yangını paylaşımı yapan 20 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.