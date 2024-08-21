İran ve İslam mimarisinin şaheseri; Vekil Camii

Şiraz’daki Vekil Camii İran tarihinde mimarlık alanındaki eşsiz şaheserlerden biridir. Bu mimari şaheseri, İran'daki diğer tarihi eserlere kıyasla daha kısa bir tarihe sahiptir.

Vakil Camii, Zendiye döneminin kalıntılarından biridir. Aslında, Zendiye döneminde, Kerim Han Zend, Vekil koleksiyonunun inşasını emretmişti. Kerim Han Zand’ın talimatı üzerine Vakil Hamamı, Vakil Çarşısı ve Vakil Camii inşa edildi.

Bu tarihi eser Şiraz’ın tam merkezinde ve Vakil Çarşısı'nın batı kesiminde yer almaktadır. Vekil Camii Şiraz’da “Soltani Camii” olarak da adlandırılır.

Şiraz'ın en popüler tarihi yerlerinden biri olan Vekil Camii aynı zamanda birçok yerli ve yabancı turistin gözde mekanlarından biri sayılır.

Vekil Camii, 8660 metrelik altyapıya sahip ve 11 bin metrekareden fazla bir alandan oluşuyor. Camiinin üzerine nestâlik, sülüs ve nesih hatlarıyla yazılan kitabeler bulunmaktadır.

Vakil Camii'nin mimarisinde gözlemlenen ve bu caminin güzelliğine ve görkemine eşsiz bir parlaklık kazandıran etkenlerden biri de bu camide 48 adet muhteşem ve şaşırtıcı sütunun bulunmasıdır.

Şiraz kenti Kaçarlar ve Zendiye döneminin mimari şaheserine ev sahipliği yaparken Fars dili ve edebiyatının birçok büyük şahsiyetinin mezarlarını içinde barındırmaktadır.