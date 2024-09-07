  1. Turizm
7 Eyl 2024 11:30

Çin'in Tahran Büyükelçisi:

Semnan eyaleti ile Çin arasındaki turizm ilişkileri geliştirilmeli

Semnan eyaleti ile Çin arasındaki turizm ilişkileri geliştirilmeli

Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, İran'ın Semnan eyaleti ile Çin arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, Semnan eyaletine gerçekleştirdiği gezi sırasında İpek yolu’nu ziyaret etti.

Cong Peiwu, Semnan ile Çin arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İpek Yolu ve antik karavanseraların Semnan’daki önemli kapasiteler arasında yer aldığını belirten Cong Peiwu, “Bu kapasiteler turistleri çekme kabiliyetine sahiptir ve Çin halkının dikkatini çekebilir” dedi.

İran ve Çin’in tarihi geçmişine değinen Çin Büyükelçisi, iki ülkenin 2 bin 500 yılı aşkın medeniyete sahip olduğunu, bunun turizm alanında güzel etkileşimlerin temeli olabileceğini söyledi.

News ID 1919907

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