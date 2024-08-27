Hanam köyünde bir yaz günü

İran’ın batı illerinden olan Luristan doğaya yolculuk yapmak için güzel ve heyecan verici kentlerden biridir.

Oldukça hoş bir iklime sahip olan Luristan eyaleti ayrıca birçok tarihi ve turistik yere ev sahipliği yapmaktadır.

Luristan eyaletine bağlı Aleşter kentinde bulunan Hanam köyü, her yıl birçok gezginin ilgisini çekiyor.

Aleşter’in 25 kilometre güneydoğusunda, "Grin" sıra dağının yakınında yer almaktadır.

Pınarlarıyla bilinen Haman köyü, aşağısındaki köylere içme ve tarım suyu sağlar.