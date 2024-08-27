  1. Turizm
27 Ağu 2024 15:35

Hanam köyünde bir yaz günü

Hanam köyünde bir yaz günü

Luristan eyaletine bağlı Aleşter kentinde bulunan Hanam köyü, her yıl birçok gezginin ilgisini çekiyor.

İran’ın batı illerinden olan Luristan doğaya yolculuk yapmak için güzel ve heyecan verici kentlerden biridir.

Oldukça hoş bir iklime sahip olan Luristan eyaleti ayrıca birçok tarihi ve turistik yere ev sahipliği yapmaktadır.

Luristan eyaletine bağlı Aleşter kentinde bulunan Hanam köyü, her yıl birçok gezginin ilgisini çekiyor.

Aleşter’in 25 kilometre güneydoğusunda, "Grin" sıra dağının yakınında yer almaktadır.

Pınarlarıyla bilinen Haman köyü, aşağısındaki köylere içme ve tarım suyu sağlar.

News ID 1919673

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler