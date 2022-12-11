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11 Ara 2022 13:05

İran'ın ilk camisi; "Save Ulu Camii"

İran'ın ilk camisi; "Save Ulu Camii"

Merkezi eyaletinin görülmeye değer yerlerinden biri olan Save Ulu Camii, İran'da inşa edilen ilk camidir.

Saveh Ulu Camii, İran'da ve Save şehrinde inşa edilen ilk camilerden biridir. Bu yapıda İslam öncesi, İslam'ın ilk asırları ve Safevi dönemi dahil olmak üzere üç tarihi dönemin izlerini görebiliriz.

Bu camii farklı dönemlerde İranlı sanatçılar tarafından dekore ve restore edilmiştir.

İran'ın ilk camisi; "Save Ulu Camii"

Saveh Ulu Camii, tarihinde çeşitli olaylara ve dönüşümlere sahne olmuş değerli tarihi yapılardan biridir.

İran'ın ilk camisi; "Save Ulu Camii"

Bu eşsiz camii  tamamen kil ve çamurdan yapılmıştır ve güneyde bir avlu ve kubbe, iki revak, bir minare, birkaç türbe, Kufi hatla yazılmış çok sayıda eski mihrap ve sülüs hatlarla yazılmış iki mihraptan oluşmaktadır.
 

News Code 1906364

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