İran'ın ilk camisi; "Save Ulu Camii"

Saveh Ulu Camii, İran'da ve Save şehrinde inşa edilen ilk camilerden biridir. Bu yapıda İslam öncesi, İslam'ın ilk asırları ve Safevi dönemi dahil olmak üzere üç tarihi dönemin izlerini görebiliriz.

Bu camii farklı dönemlerde İranlı sanatçılar tarafından dekore ve restore edilmiştir.

Saveh Ulu Camii, tarihinde çeşitli olaylara ve dönüşümlere sahne olmuş değerli tarihi yapılardan biridir.

Bu eşsiz camii tamamen kil ve çamurdan yapılmıştır ve güneyde bir avlu ve kubbe, iki revak, bir minare, birkaç türbe, Kufi hatla yazılmış çok sayıda eski mihrap ve sülüs hatlarla yazılmış iki mihraptan oluşmaktadır.

