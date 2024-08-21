Putin 13 yıl sonra Çeçenistan'a gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir çalışma ziyareti için 13 yıl sonra Çeçenistan'a gitti.

Vladimir Putin, Grozni ziyareti öncesinde Kabartay Balkar ve Kuzey Osetya gibi diğer Kuzey Kafkasya bölgelerini de ziyaret etti. Kuzey Osetya'da, 2004 yılında 330'dan fazla kişinin öldüğü Beslan okulunu ziyaret etti ve anıt önünde diz çöktü.

Putin çocuklarını kaybeden annelerle bir araya geldi ve saldırganları şu anda Rusya'nın Kursk bölgesine bir saldırı düzenleyen Ukraynalılara benzetti.

Daha sonra helikopterle Grozni’ye geçti. Grozni Havalimanında Çeçen Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov tarafından karşılanan Putin, ilk olarak Rusya’ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Ahmet Hacı Kadirov'un köyündeki mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Tevhid bayrakları dalgalandırılması dikkat çekti.

Kadirov, Telegram hesabında "dolu dolu bir program" olacağı yazarak "Vladimir Vladimiroviç, yoğun çalışma gününe rağmen enerji dolu ve Çeçenistan'daki birçok yeri ziyaret etmeye hazır" dedi.

Putin'e Grozni'de yeni bir bölge kurulmasına yönelik bir proje gösterildi. Devasa apartmanların ve yaşam alanlarının olacağı bölgeye Putin'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Vladimir Putin, Ramzan Kadirov ile birlikte Grozni'de Hz. İsa'nın adını taşıyan yeni yapılan camiyi de ziyaret etti.

Putin ayrıca, Ukrayna’da Rusya saflarında savaşan gönüllülerin eğitim yaptığı merkezi de ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Putin, “Sizin gibi adamlarımız olduğu sürece biz kesinlikle yenilmeziz” diye konuştu.

Kaynak: Super Haber