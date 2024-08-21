  1. İran
21 Ağu 2024 15:05

Pezeşkiyan'ın önerdiği 19 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

Pezeşkiyan'ın önerdiği 19 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın önerdiği 19 bakan adayı İslami Şura Meclisi'nden güvenoyu aldı.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Yeni kabinede bakan olarak görev yapacak isimler şöyle:

Eğitim Bakanı: Alireza Kazemi

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: Settar Haşimi

İstihbarat Bakanı: Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib

Ekonomi ve Maliye Bakanı: Abdülnasır Himmeti

Dışişleri Bakanı: Seyyid Abbas Irakçi

Sağlık Bakanı: Muhammed Rıza Zafergendi

İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Ahmed Meyderi

Tarım Bakanı: Gulamrıza Nuri

Adalet Bakanı: Emin Hüseyin Rahimi

Savunma Bakanı: Tuğgeneral Aziz Nasirzade

Yol ve Şehircilik Bakanı: Ferzane Sadık

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Muhammed Atabek 

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Hüseyin Simai Sarraf 

Kültür ve İslami İrşad Bakanı: Seyyid Abbas Salihi

İçişleri Bakanı: İskender Mümini

Kültürel Miras ve Turizm Bakanı: Muhammed Rıza Salihi Emiri

Petrol Bakanı: Muhsin Paknejad

Enerji Bakanı: Abbas Aliabadi

Spor ve Gençlik Bakanı: Ahmed Dünyamali

News ID 1919523

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