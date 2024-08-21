Pezeşkiyan'ın önerdiği 19 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.
Yeni kabinede bakan olarak görev yapacak isimler şöyle:
Eğitim Bakanı: Alireza Kazemi
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: Settar Haşimi
İstihbarat Bakanı: Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib
Ekonomi ve Maliye Bakanı: Abdülnasır Himmeti
Dışişleri Bakanı: Seyyid Abbas Irakçi
Sağlık Bakanı: Muhammed Rıza Zafergendi
İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Ahmed Meyderi
Tarım Bakanı: Gulamrıza Nuri
Adalet Bakanı: Emin Hüseyin Rahimi
Savunma Bakanı: Tuğgeneral Aziz Nasirzade
Yol ve Şehircilik Bakanı: Ferzane Sadık
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Muhammed Atabek
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Hüseyin Simai Sarraf
Kültür ve İslami İrşad Bakanı: Seyyid Abbas Salihi
İçişleri Bakanı: İskender Mümini
Kültürel Miras ve Turizm Bakanı: Muhammed Rıza Salihi Emiri
Petrol Bakanı: Muhsin Paknejad
Enerji Bakanı: Abbas Aliabadi
Spor ve Gençlik Bakanı: Ahmed Dünyamali
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