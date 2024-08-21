Pezeşkiyan'ın önerdiği 19 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Yeni kabinede bakan olarak görev yapacak isimler şöyle:

Eğitim Bakanı: Alireza Kazemi

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: Settar Haşimi

İstihbarat Bakanı: Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib

Ekonomi ve Maliye Bakanı: Abdülnasır Himmeti

Dışişleri Bakanı: Seyyid Abbas Irakçi

Sağlık Bakanı: Muhammed Rıza Zafergendi

İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Ahmed Meyderi

Tarım Bakanı: Gulamrıza Nuri

Adalet Bakanı: Emin Hüseyin Rahimi

Savunma Bakanı: Tuğgeneral Aziz Nasirzade

Yol ve Şehircilik Bakanı: Ferzane Sadık

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Muhammed Atabek

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Hüseyin Simai Sarraf

Kültür ve İslami İrşad Bakanı: Seyyid Abbas Salihi

İçişleri Bakanı: İskender Mümini

Kültürel Miras ve Turizm Bakanı: Muhammed Rıza Salihi Emiri

Petrol Bakanı: Muhsin Paknejad

Enerji Bakanı: Abbas Aliabadi

Spor ve Gençlik Bakanı: Ahmed Dünyamali