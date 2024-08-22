Gazze'de şehit sayısı 40 bin 265'e çıktı

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli şehit sayısı artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 40 bin 265 kişinin şehit olduğu belirtildi.

Saldırılarda 93 bin 144 kişi de yaralandı.

Şehitlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.

7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir hedef gözetmeyen ağır bir bombardıman başlatan İsrail rejimi, 27 Ekim tarihinde bölgeyi karadan işgal etmeye başlamıştı.