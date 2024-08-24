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24 Ağu 2024 09:43

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

El Cezire televizyonu, Siyonist rejimin Suriye'nin merkezindeki Humus ve Hama illerinin eteklerindeki bölgelere hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Siyonist rejimin Suriye'nin merkezindeki Humus ve Hama illerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil yaralandı.

Bu saldırılarda Suriye ordusunun 47. Tugayı'nın Komutanlığı, Hama'nın yakınındaki Eczacılık Fakültesi ve araştırma merkezi ile Suriye Ordusu Hava Savunma Taburu Karargahı Siyonistler tarafından hedef alındı.

Al Mayadeen TV kanalı, Humus ve Hama yakınlarındaki büyük patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye hava savunması çok sayıda füzeyi düşürdü. 

News ID 1919563

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