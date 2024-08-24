İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Siyonist rejimin Suriye'nin merkezindeki Humus ve Hama illerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil yaralandı.

Bu saldırılarda Suriye ordusunun 47. Tugayı'nın Komutanlığı, Hama'nın yakınındaki Eczacılık Fakültesi ve araştırma merkezi ile Suriye Ordusu Hava Savunma Taburu Karargahı Siyonistler tarafından hedef alındı.

Al Mayadeen TV kanalı, Humus ve Hama yakınlarındaki büyük patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye hava savunması çok sayıda füzeyi düşürdü.