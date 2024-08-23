İran ve Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

Mikdad, Suriye lideri Beşar Esad’ın selamlarını İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a iletti.

Telefon görüşmesinde taraflar, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha geniş ufuklara doğru ilerletilmesi ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mikdad görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti ile komşu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için yorulmak bilmeden çalışmaya ilişkin yeni İran liderliğinin vurguladığı şeyin önemini vurguladı.

İki bakan, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistin halkının yanında olmaya devam etmek de dahil olmak üzere, bölgesel meselelerle ilgili olarak Suriye Arap Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki pozisyonları koordine etmeye devam etme konusunda mutabakata vardı ve soykırım politikasını ve ırkçı Siyonist Rejim'in Filistin halkına karşı hiçbir caydırıcılık olmaksızın işlediği suçları şiddetle kınadı.

İki bakan ayrıca Batı politikalarını, özellikle de ABD'nin İsrail suçlarını destekleme politikasını, bu suçları durdurma konusundaki ciddiyetsizliğini ve Filistin halkının insani ve geçim acılarını tamamen göz ardı etmesini kınadı.

Mikdad ile Irakçi iki ülkeyi, bölge halklarını ve dünyayı ilgilendiren konularda kendi aralarında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardı.