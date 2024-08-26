  1. Azerbaycan
26 Ağu 2024 16:30

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, yarın Ankara'yı ziyaret edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, yarın Ankara'yı ziyaret edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, yarın Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetiyle yarın Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Hakan Fidan ile Ceyhun Bayramov yarın Ankara'da görüşecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ile bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler de ele alınacak. İsrail ve Filistin başta olmak üzere, yakın bölgedeki gelişmeler de değerlendirilecek.

Hakan Fidan, en son 5 Temmuz tarihinde Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

News ID 1919646

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler